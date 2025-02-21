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Ларионов — о хет-трике Артамонова: будем надеяться, что этот успех не будет одноразовым

Ларионов — о хет-трике Артамонова: будем надеяться, что этот успех не будет одноразовым
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал хет-трик 19-летнего нападающего Никиты Артамонова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Авершин (Никонов, Мачулин) – 09:14 (5x5)     1:1 Шавин (Воронин, Белевич) – 14:14 (5x5)     2:1 Белевич (Шавин, Бокун) – 28:26 (5x5)     3:1 Артамонов (Виноградов) – 31:17 (5x5)     4:1 Артамонов (Виноградов, Атанасов) – 33:52 (5x5)     5:1 Виноградов (Атанасов, Артамонов) – 45:52 (5x5)     6:1 Артамонов (Виноградов, Атанасов) – 50:59 (5x5)     6:2 Попов – 52:55 (5x4)     6:3 Авершин (Грэм, Венгрыжановский) – 53:25 (5x4)    

«Артамонов к этому шёл. Для 19‑летнего парня сделать хет‑трик — это приятно. Но завтра новый день. Мы напомним ему, что это уже история, надо двигаться дальше. Он только набирает обороты. У Никиты был небольшой спад. Мы поговорили, объяснили ему кое‑какие вещи. Радует, что он всё воспринял правильно, втянулся и забил важные голы. Нужно отдать должное его партнёрам по тройке. Виноградов провёл блестящий матч, Атанасов… Эти коллективные действия привели к его голам. Будем надеяться, что этот успех не будет одноразовым», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

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