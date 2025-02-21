Ларионов — о хет-трике Артамонова: будем надеяться, что этот успех не будет одноразовым

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал хет-трик 19-летнего нападающего Никиты Артамонова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (6:3).

«Артамонов к этому шёл. Для 19‑летнего парня сделать хет‑трик — это приятно. Но завтра новый день. Мы напомним ему, что это уже история, надо двигаться дальше. Он только набирает обороты. У Никиты был небольшой спад. Мы поговорили, объяснили ему кое‑какие вещи. Радует, что он всё воспринял правильно, втянулся и забил важные голы. Нужно отдать должное его партнёрам по тройке. Виноградов провёл блестящий матч, Атанасов… Эти коллективные действия привели к его голам. Будем надеяться, что этот успех не будет одноразовым», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.