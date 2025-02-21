Результаты матчей МХЛ на 21 февраля 2025 года
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Сегодня, 21 февраля, прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Окончен
2 : 0
Спутник
Альметьевск
1:0 Мешков (Грибанов) – 33:49 (5x5) 2:0 Грибанов (Мешков) – 54:30 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
0 : 1
ОТ
Реактор
Нижнекамск
0:1 Криволапов (Семенёнок) – 64:57 (3x3)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Русские Витязи
Московская область
1:0 Тюрин (Рыбенок) – 36:12 (5x4) 1:1 Жиров (Башлыков) – 40:31 (5x5) 2:1 Жиряков (Насретдинов, Ковалишин) – 45:16 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Окончен
6 : 2
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
1:0 Масиянский (Джабберганов, Шаповалов) – 08:16 (5x5) 2:0 Сливченко (Валуев) – 26:50 (5x5) 2:1 Богданович (Елагин) – 28:42 (5x5) 3:1 Валуев (Дубровцев, Сливченко) – 28:52 (5x5) 4:1 Карпачевский (Сливченко) – 31:26 (5x5) 5:1 Парай (Джабберганов, Суздорф) – 38:18 (5x5) 5:2 Виноградов (Гурьянов, Богданович) – 41:20 (5x4) 6:2 Сливченко (Валуев, Привалов) – 49:51 (5x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Окончен
5 : 2
Тайфун
Приморский край
1:0 Карпов (Мыльников, Кашаев) – 06:55 (5x5) 2:0 Гагиев (Карпов, Малков) – 10:37 (5x5) 3:0 Мухтаров (Андреев) – 15:33 (5x5) 4:0 Гагиев (Андреев) – 21:09 (5x5) 4:1 Левицкий (Строчкин, Флоровский) – 41:24 (5x5) 5:1 Мухтаров (Гусниев, Гагиев) – 51:19 (5x4) 5:2 Школьный (Плаксин, Фомин) – 51:51 (5x5)
По состоянию на 21 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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