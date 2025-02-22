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Результаты матчей КХЛ 21 февраля 2025 года

Результаты матчей КХЛ 21 февраля 2025 года
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Сегодня, 21 февраля, прошли пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Дронов (Попов) – 05:42 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Кадейкин, Дэй) – 18:23 (5x5)     3:0 Горюнов-Рольгизер (Кравцов, Блажиевский) – 31:21 (5x5)     3:1 Государев (Романов, Фисенко) – 50:51 (5x5)     4:1 Кэмпфер (Коростелёв) – 54:31 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин) – 05:19 (5x5)     2:0 Князев (Яруллин, Дыняк) – 15:07 (5x5)     2:1 Хоружев (Хлыстов) – 36:09 (5x5)     2:2 Шафигуллин (Хоружев) – 48:46 (5x5)     3:2 Яшкин (Лямкин) – 63:09 (3x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Авершин (Никонов, Мачулин) – 09:14 (5x5)     1:1 Шавин (Воронин, Белевич) – 14:14 (5x5)     2:1 Белевич (Шавин, Бокун) – 28:26 (5x5)     3:1 Артамонов (Виноградов) – 31:17 (5x5)     4:1 Артамонов (Виноградов, Атанасов) – 33:52 (5x5)     5:1 Виноградов (Атанасов, Артамонов) – 45:52 (5x5)     6:1 Артамонов (Виноградов, Атанасов) – 50:59 (5x5)     6:2 Попов – 52:55 (5x4)     6:3 Авершин (Грэм, Венгрыжановский) – 53:25 (5x4)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ливо, Уилсон) – 42:57 (5x4)     1:1 Рой (Макеев, Бучельников) – 47:10 (5x4)     2:1 Дарьин (Воробьёв, Рой) – 56:27 (5x5)     3:1 Савчик (Педан) – 59:31 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов (Лайл, Усов) – 10:11 (4x5)     0:2 Гросс (Шипачёв, Мороз) – 27:44 (5x4)     0:3 Липский (Бориков, Улле) – 34:33 (5x5)     0:4 Энас (Волков) – 35:39 (5x5)     0:5 Волков (Энас) – 44:47 (5x5)    

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 87 очков за 58 матчей. На второй строчке располагается «Спартак», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает московское «Динамо», набравшее 73 очка в 57 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 82 очка в 59 встречах. На втором месте располагается «Автомобилист», у команды 77 очков в 56 матчах. 75 очков после 57 игр — у «Салавата Юлаева», который находится на третьей строчке.

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