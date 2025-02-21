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Результаты матчей ВХЛ на 21 февраля 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 21 февраля 2025 года
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Сегодня, 21 февраля, прошли 10 матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2025, пятница. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо-Алтай
Барнаул
1:0 Панкратов (Прохоров) – 33:50 (5x5)     1:1 Гуслистов (Шумилов) – 37:58 (5x5)     2:1 Мингачёв (Кузьминов) – 52:54 (5x5)     3:1 Макаров (Калиниченко, Мингачёв) – 53:50 (5x5)     4:1 Чуркин (Шалышкин, Рогов) – 54:47 (5x5)     5:1 Кузьминов – 58:46 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Омские Крылья
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Барс
Казань
1:0 Мирзабалаев (Перфильев, Мурылёв) – 18:09 (5x5)     1:1 Четвериков (Жулин) – 25:21 (5x5)     1:2 Жулин – 27:48 (5x5)     2:2 Танков (Лазарев, Смышляев) – 39:48 (5x5)     3:2 Сысоев (Малов) – 47:21 (5x5)     3:3 Жулин (Альшевский) – 56:33 (5x5)     4:3 Сысоев (Мирзабалаев, Мурылёв) – 60:39 (4x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
5 : 2
Челны
Набережные Челны
0:1 Ломако (Устимкин) – 13:01 (5x5)     1:1 Решетько (Угольников) – 21:16 (5x5)     2:1 Тютнев (Ерофеев) – 24:31 (5x4)     3:1 Дервук (Тагиров) – 30:34 (5x5)     4:1 Болтанов – 38:18 (5x5)     4:2 Булатов (Воробьёв, Ломако) – 46:29 (5x3)     5:2 Тютнев (Ерофеев, Комаристый) – 50:39 (5x4)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
7 : 2
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Авраменко (Емец) – 00:59 (5x5)     2:0 Гончаров (Савчик, Спиценко) – 01:41 (5x5)     2:1 Хасанов (Хлопотов) – 03:50 (5x5)     3:1 Гончаров (Гурзанов) – 04:10 (5x5)     3:2 Хасанов (Стальнов, Кориневский) – 22:41 (5x5)     4:2 Угольников (Шолохов, Емец) – 24:41 (5x4)     5:2 Козлов (Угольников) – 25:54 (5x5)     6:2 Кирпичников – 36:28 (5x5)     7:2 Спиценко (Цыбин, Елизаров) – 59:43 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Окончен
3 : 6
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Казаков – 16:52 (5x5)     0:2 Марушев (Максимов, Пузанов) – 18:26 (5x5)     1:2 Иванов (Говорков, Скориков) – 34:29 (5x4)     2:2 Рымарев (Цыганов, Скориков) – 38:27 (5x5)     3:2 Ртищев (Рыжов, Рымарев) – 46:27 (5x5)     3:3 Шешин (Апальков) – 48:25 (5x5)     3:4 Перевалов (Петриков) – 51:09 (5x5)     3:5 Сердюк (Ботов, Казаков) – 51:31 (5x5)     3:6 Перевалов (Стариков) – 59:46 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
0 : 5
Челмет
Челябинск
0:1 Проничкин (Другаля) – 02:44 (5x5)     0:2 Кадышев (Агламзянов, Зиновьев) – 24:10 (5x4)     0:3 Шакалов (Горбунов, Кадышев) – 35:04 (5x5)     0:4 Удот (Стёжкин) – 41:19 (5x5)     0:5 Матюшин (Шакалов, Агламзянов) – 58:11 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Сокол
Красноярск
1:0 Смирнов (Романов, Филиппов) – 22:11 (5x4)     2:0 Демидов (Лазутин) – 32:26 (5x5)     2:1 Мартынов (Смирнов) – 34:14 (5x5)     2:2 Михайлов (Волгин, Абянов) – 42:33 (5x5)     2:3 Елизаров – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ХК Норильск
Норильск
1:0 Зинченко (Чибриков, Никитин) – 21:47 (5x5)     2:0 Жабреев (Андреев) – 29:15 (5x5)     2:1 Попов – 50:12 (5x5)     3:1 Артемьев – 56:21 (en)     3:2 Колесников (Дяденькин, Исаев) – 59:17 (6x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
2 : 1
ОТ
Южный Урал
Оренбургская область
0:1 Рвачёв (Литвинов, Маклозян) – 36:07 (5x4)     1:1 Лукин (Рыжков) – 44:13 (5x5)     2:1 Никитин (Колготин) – 61:25 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Окончен
2 : 4
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Шумилин – 02:59 (5x5)     0:2 Грасс (Кузякин, Шумилин) – 11:33 (5x5)     1:2 Савватеев (Вафин, Ткач) – 11:56 (5x5)     1:3 Грасс (Кузякин) – 16:24 (5x5)     1:4 Майоров (Рыбин) – 23:48 (5x5)     2:4 Игнатов (Маслов, Торопов) – 51:53 (5x5)    

По состоянию на 21 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 56 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 34 очка после 55 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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