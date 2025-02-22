«Коламбус» вывел Кирилла Марченко из списка травмированных

«Коламбус Блю Джекетс» вывел российского нападающего Кирилла Марченко из списка травмированных. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, хоккеист восстанавливался после перелома челюсти. Марченко перенёс операцию на челюсть после того, как ему сломали её в матче с «Даллас Старз», в котором «Коламбус» проиграл со счётом 3:5.

Напомним, Марченко играет в НХЛ с 2022 года, у него в текущем чемпионате набрано 55 очков после 53 встреч. Он второй по результативности среди игроков своей команды. «Коламбус» сейчас находится на восьмом месте Восточной конференции НХЛ и попадает в зону плей-офф.