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«Это будет его лучший хоккей». Карбери — об игре Овечкина в оставшихся матчах сезона

«Это будет его лучший хоккей». Карбери — об игре Овечкина в оставшихся матчах сезона
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился ожиданиями от игры российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в оставшихся матчах нынешнего сезона НХЛ.

«Думаю, что это будет его лучший хоккей в сезоне. В этих оставшихся 27 матчах вы увидите парня, который очень, очень мотивирован и просто выжимает педаль газа до упора на последнем отрезке», — приводит слова Карбери пресс‑служба НХЛ.

В нынешнем сезоне в активе 39-летнего Овечкина 26 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.

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