Коннор Макдэвид опубликовал пост по случаю победы Канады на Турнире четырёх наций

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о победе в Турнире четырёх наций, опубликовав пост в соцсетях.

«Ох, Канада! Это было весело. Спасибо, Монреаль и Бостон!» — написал канадец на своей страничке в одной из социальных сетей, прикрепив к посту несколько победных фотографией с финального матча.

Напомним, 21 февраля, в Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречались сборные Канады и США. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Коннор Макдэвид стал автором решающей победной шайбы в овертайме, чем принес победу своей команде. В четырёх матчах турнира Макдэвид оформил 3+2 по системе «гол+пас».

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