Коннор Макдэвид опубликовал пост по случаю победы Канады на Турнире четырёх наций
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Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о победе в Турнире четырёх наций, опубликовав пост в соцсетях.
Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Харли, Райнхарт) – 04:48 1:1 Ткачук (Мэттьюс) – 16:52 2:1 Сандерсон (Мэттьюс, Веренски) – 27:32 2:2 Беннетт (Марнер) – 34:00 2:3 Макдэвид (Марнер, Макар) – 68:18
«Ох, Канада! Это было весело. Спасибо, Монреаль и Бостон!» — написал канадец на своей страничке в одной из социальных сетей, прикрепив к посту несколько победных фотографией с финального матча.
Напомним, 21 февраля, в Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречались сборные Канады и США. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Коннор Макдэвид стал автором решающей победной шайбы в овертайме, чем принес победу своей команде. В четырёх матчах турнира Макдэвид оформил 3+2 по системе «гол+пас».
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