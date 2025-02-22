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Александр Овечкин поделился ожиданиями от концовки регулярки в НХЛ

Александр Овечкин поделился ожиданиями от концовки регулярки в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по время перерыва в сезоне поделился ожиданиями от концовки регулярки в НХЛ.

«Я думаю, все немного устали, много играли в хоккей, много тренировались. Теперь мы как бы перезагрузили мозг и готовы ко второй половине и, что самое важное, к плей-офф», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне в активе 39-летнего Овечкина 26 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков.

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