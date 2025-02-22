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Форвард «Металлурга» Силантьев: я бы выступил за сборную России и под нейтральным флагом

Форвард «Металлурга» Силантьев: я бы выступил за сборную России и под нейтральным флагом
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев заявил о готовности выступить за сборную России под нейтральным флагом.

«Я бы выступил и под нейтральным флагом. Все мы понимаем, какую страну представляем, так что я думаю, что многие спортсмены были бы не против. Естественно, очень приятно выступать под российским флагом и слышать наш гимн, но если у нас не будет такой возможности, то у нас в душе будет только одно – это Россия», — приводит слова Силантьева Metaratings.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

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