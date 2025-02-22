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Расписание матчей МХЛ на 22 февраля 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 22 февраля 2025 года
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Сегодня, 22 февраля, пройдут два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
2-й период
3 : 2
Снежные Барсы
Астана
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на 22 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
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