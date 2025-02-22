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Защитник «Нефтехимика» — об «Ак Барсе»: они вышли на лёд голодными

Защитник «Нефтехимика» — об «Ак Барсе»: они вышли на лёд голодными
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Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лука Профака прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин) – 05:19 (5x5)     2:0 Князев (Яруллин, Дыняк) – 15:07 (5x5)     2:1 Хоружев (Хлыстов) – 36:09 (5x5)     2:2 Шафигуллин (Хоружев) – 48:46 (5x5)     3:2 Яшкин (Лямкин) – 63:09 (3x3)    

«Я думаю, мы начали немного медленно, долго вкатывались в этот матч, но во втором периоде смогли включиться и найти свою игру. К третьему периоду уже заметно прибавили, смогли вернуться в матч, были шансы закончить всё в свою пользу, но, к сожалению, уступили в дополнительное время. Снова проиграли в овертайме, уже 18-й раз. Сложно сказать, почему так происходит.

Почему неудачно провели стартовый отрезок? Вопрос в сопернике, было видно, какими «голодными» вышли на лёд казанцы. Они проигрывали уже несколько матчей подряд, это непозволительно для клуба такого уровня. И тут вернулись домой – «Ак Барсу» нужна была только победа, поэтому настрой был самый серьёзный, горячий», – сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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