Защитник «Нефтехимика» — об «Ак Барсе»: они вышли на лёд голодными

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лука Профака прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).
«Я думаю, мы начали немного медленно, долго вкатывались в этот матч, но во втором периоде смогли включиться и найти свою игру. К третьему периоду уже заметно прибавили, смогли вернуться в матч, были шансы закончить всё в свою пользу, но, к сожалению, уступили в дополнительное время. Снова проиграли в овертайме, уже 18-й раз. Сложно сказать, почему так происходит.
Почему неудачно провели стартовый отрезок? Вопрос в сопернике, было видно, какими «голодными» вышли на лёд казанцы. Они проигрывали уже несколько матчей подряд, это непозволительно для клуба такого уровня. И тут вернулись домой – «Ак Барсу» нужна была только победа, поэтому настрой был самый серьёзный, горячий», – сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 22 февраля 2025
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:50
-
08:40
-
08:27
-
08:09
-
06:25
-
04:35
-
04:26
-
00:07
-
00:00
- 21 февраля 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:30
-
22:56
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:36
-
22:30
-
22:25
-
22:11
-
22:01
-
21:54
-
21:48
-
21:39
-
21:37
-
20:46
-
20:40
-
20:09
-
19:31
-
19:10