Защитник «Нефтехимика» — об «Ак Барсе»: они вышли на лёд голодными

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лука Профака прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Я думаю, мы начали немного медленно, долго вкатывались в этот матч, но во втором периоде смогли включиться и найти свою игру. К третьему периоду уже заметно прибавили, смогли вернуться в матч, были шансы закончить всё в свою пользу, но, к сожалению, уступили в дополнительное время. Снова проиграли в овертайме, уже 18-й раз. Сложно сказать, почему так происходит.

Почему неудачно провели стартовый отрезок? Вопрос в сопернике, было видно, какими «голодными» вышли на лёд казанцы. Они проигрывали уже несколько матчей подряд, это непозволительно для клуба такого уровня. И тут вернулись домой – «Ак Барсу» нужна была только победа, поэтому настрой был самый серьёзный, горячий», – сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.