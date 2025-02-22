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«Мы ничего себе ещё не обеспечили». Пьянов — о борьбе «Сибири» за плей-офф

«Мы ничего себе ещё не обеспечили». Пьянов — о борьбе «Сибири» за плей-офф
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов рассказал о борьбе новосибирского клуба за выход в плей-офф.

— Нет такого, что уже начали раньше времени готовиться в плей-офф, когда почти обеспечили себе выход туда?
— Мы ничего себе ещё не обеспечили. Говорить о подготовке к плей-офф можно будет только тогда, когда оторвёмся от конкурентов на столько очков, что они уже потеряют все шансы нас догнать. А пока этого нет, поэтому нельзя ни расслабляться, ни думать о подготовке к сериям на вылет.

— Неужели ещё всерьёз верите, что вас могут одновременно обогнать «Адмирал» и «Нефтехимик» или «Лада»?
— Ну я повторюсь, что надо играть каждую игру на победу. Тогда мы будем уверены, что зайдём в плей-офф. Впереди ещё много игр. Всё может случиться, но надо отталкиваться от себя — не надо смотреть, кто там сзади, сколько очков отрыв. Если мы хотим залезть повыше, то надо биться в каждом матче и побеждать. Правильно? По-моему, правильно, — цитируют Пьянова «Известия».

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