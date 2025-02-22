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Профака — о сборной Канады: сумасшествие видеть вместе Кросби, Макдэвида и Маккиннона

Профака — о сборной Канады: сумасшествие видеть вместе Кросби, Макдэвида и Маккиннона
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Канадский защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лука Профака рассказал о своих эмоциях от просмотра матчей Турнира четырёх наций.

«Я смотрел сборную Канады. Это лучшие из лучших. Лучшие хоккеисты на планете собрались вместе, играли в одном звене, вместе выходили в одном большинстве. Первая спецбригада большинства Канады, возможно, лучшая спецбригада в истории. Это сумасшествие было — видеть как играют вместе, выходят на один лёд и пасуются между собой Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Кейл Макар и Натан Маккиннон. Невероятно! Это всё кумиры, на которых я рос, на которых ориентировался, мечтал быть на них похожим.

К сожалению, я сам не играл за сборную, у меня не было такого опыта. Но, конечно, было бы интересно сыграть, кто знает, может, ещё будет такой шанс в карьере», – сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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