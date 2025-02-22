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Расписание матчей КХЛ на 22 февраля 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 22 февраля 2025 года
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Сегодня, 22 февраля, состоятся пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 87 очков за 58 матчей. На второй строчке располагается «Спартак», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает московское «Динамо», набравшее 73 очка в 57 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 82 очка в 59 встречах. На втором месте располагается «Автомобилист», у команды 77 очков в 56 матчах. 75 очков после 57 игр у «Салавата Юлаева», который находится на третьей строчке.

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