Расписание матчей КХЛ на 22 февраля 2025 года

Сегодня, 22 февраля, состоятся пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК Барыс Астана Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 87 очков за 58 матчей. На второй строчке располагается «Спартак», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает московское «Динамо», набравшее 73 очка в 57 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 82 очка в 59 встречах. На втором месте располагается «Автомобилист», у команды 77 очков в 56 матчах. 75 очков после 57 игр у «Салавата Юлаева», который находится на третьей строчке.