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Расписание матчей ВХЛ на 22 февраля 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 22 февраля 2025 года
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Сегодня, 22 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Рязань-ВДВ
Рязань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Не начался
Торос
Нефтекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Молот
Пермь
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
АКМ
Тульская область
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Буран
Воронеж
Не начался
Ижсталь
Ижевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на 21 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 56 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 34 очка после 55 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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