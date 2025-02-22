Расписание матчей ВХЛ на 22 февраля 2025 года

Сегодня, 22 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК Химик Воскресенск Не начался Рязань-ВДВ Рязань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК ХК Тамбов Тамбов Не начался Торос Нефтекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Буран Воронеж Не начался Ижсталь Ижевск Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 21 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 56 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 34 очка после 55 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».