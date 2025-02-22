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Защитник «Нефтехимика» — о плей-офф: нет причин, по которым мы не сможем попасть

Защитник «Нефтехимика» — о плей-офф: нет причин, по которым мы не сможем попасть
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Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лука Профака после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ) высказался о шансах на попадание в розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин) – 05:19 (5x5)     2:0 Князев (Яруллин, Дыняк) – 15:07 (5x5)     2:1 Хоружев (Хлыстов) – 36:09 (5x5)     2:2 Шафигуллин (Хоружев) – 48:46 (5x5)     3:2 Яшкин (Лямкин) – 63:09 (3x3)    

«Команда потихоньку находит себя, мы здорово чувствуем друг друга. Верим в успех, очень хотим попасть в плей-офф. На самом деле у нас неплохие шансы, я верю в «Нефтехимик». Если мы продолжим играть так, как мы играли, то, мне кажется, нет причин, по которым мы не сможем делать великие дела.

Мы многое упустили, приходится догонять, но ничего невозможного нет. К тому же впереди матчи против прямого конкурента – «Адмирала». В этих матчах будет решаться многое, они серьёзно поменяют картину в турнирной таблице, и мы готовы к этим матчам», – сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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