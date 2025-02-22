Защитник «Нефтехимика» — о плей-офф: нет причин, по которым мы не сможем попасть

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лука Профака после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ) высказался о шансах на попадание в розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина.

«Команда потихоньку находит себя, мы здорово чувствуем друг друга. Верим в успех, очень хотим попасть в плей-офф. На самом деле у нас неплохие шансы, я верю в «Нефтехимик». Если мы продолжим играть так, как мы играли, то, мне кажется, нет причин, по которым мы не сможем делать великие дела.

Мы многое упустили, приходится догонять, но ничего невозможного нет. К тому же впереди матчи против прямого конкурента – «Адмирала». В этих матчах будет решаться многое, они серьёзно поменяют картину в турнирной таблице, и мы готовы к этим матчам», – сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.