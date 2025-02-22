«Возможен негатив — мол, русский игрок». Прошкин — о реакции публики на рекорд Овечкина

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин высказался о погоне нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и рассказал о возможной реакции публики на рекорд российского игрока.

«Абсолютно все из хоккейного мира следят за Овечкиным, переживают, а также надеются, что Александр побьёт рекорд Гретцки уже в этом году. Возможно, кто-то этого не хочет, конечно, но я уверен, что все российские болельщики следят за этой историей и переживают. Если Саша продолжит в том же духе, то добьётся желаемого уже в этом сезоне. Сейчас заканчивается перерыв на Турнир четырёх наций. У Овечкина было время залечить травму, и всё будет хорошо. «Вашингтон» сейчас отлично играет, лидирует в таблице, так что всё складывается весьма неплохо.

Когда удастся достигнуть поставленной цели, это будет очень большое достижение для Александра и всего хоккея. Это российский игрок, так что, полагаю, политическая подоплёка тоже будет присутствовать. Негатив – мол, русский игрок. Но рекорды и созданы для того, чтобы их рано или поздно побили. Сам Гретцки будет на матчах «Вашингтона», когда Овечкин будет совсем близко. Это реклама, деньги, бизнес – всё для этого и делается», — приводит слова Прошкина «Советский спорт».

В нынешнем сезоне в активе 39-летнего Овечкина 26 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.