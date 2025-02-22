Фетисов: не могу представить, что канадские хоккеисты будут играть за сборную США

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил высказывание канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Напомним, глава Канады после победы канадской сборной по хоккею в финале Турнира четырёх наций заявил: «Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру».

«Получается, что канадские хоккеисты будут играть за Америку в случае присоединения? Очень интересный разворот. Для них это национальная игра. Я думаю, начались политические дебаты. И это аргумент. Канадский хоккей – это канадский хоккей. Интересно. Даже не знаю, что сказать в этой связи. Сборная Канады не будет учувствовать в международных соревнованиях как самостоятельная страна. Не могу представить картинку эту», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».