«Круче такой команды никогда в мире не было». Рыбин назвал сильнейший состав в истории КХЛ

Бывший игрок СКА Максим Рыбин назвал состав казанского «Ак Барса» во время локаутного сезона-2004/2005 сильнейшим составом в истории КХЛ.

«Мы прекрасно помним локаутный сезон, когда «Ак Барс» собирал состав. Круче, чем у них, такой команды никогда в мире не было, какая была у казанцев: Ковальчук и все остальные», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Напомним, в том сезоне в составе «Ак Барса» выступали: Венсан Лекавалье, Брэд Ричардс, Алексей Морозов, Дарюс Каспарайтис, Руслан Салей, Алексей Ковалёв, Илья Ковальчук, Дэни Хитли, Николай Антропов, Денис Архипов, Алексей Житник, Микаэль Нюландер, Вячеслав Козлов, вратари Фрэд Брэтуэйт и Николай Хабибулин.

Казанский клуб вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв ярославскому «Локомотиву» (1-3).