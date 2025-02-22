«Локомотив» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 22 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» провёл 58 матчей и на данный момент расположился на первом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. У ярославской команды 87 очков.

«Сибирь» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 58 очков за 56 встреч.

Это будет второй матч команд в сезоне. В первой встрече сильнее был «Локомотив» (3:2 Б).