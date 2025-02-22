СКА — «Куньлунь Ред Стар»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 22 февраля, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В текущем сезоне СКА провёл 57 матчей и на данный момент занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко.

«Куньлунь Ред Стар» с 53 баллами в активе после 57 сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Это будет четвёртый матч команд в сезоне. В двух играх ранее сильнее был «Куньлунь», в одной — СКА.