СКА — «Куньлунь Ред Стар»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 22 февраля, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне СКА провёл 57 матчей и на данный момент занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко.
«Куньлунь Ред Стар» с 53 баллами в активе после 57 сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Это будет четвёртый матч команд в сезоне. В двух играх ранее сильнее был «Куньлунь», в одной — СКА.
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