Светлов: у нас ряд клубов продолжает играть в финский хоккей, который остался в прошлом

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал о тенденциях в мировом хоккее на примере Турнира четырёх наций.

— Что в первую очередь бросилось в глаза на этом турнире?

— Очень высокий темп игры. Современный хоккей — это прежде всего скорости, как движения, так и принятия решений. Мастера — прежде всего из сборных Канады, США и Швеции — играли на этих скоростях и на автоматизме, без невынужденных потерь.

Понятно, что роль вратаря в хоккее всегда является доминирующей. Но вы посмотрите, какое значение на турнире наций имела и правильная игра защитников! Те же канадцы, американцы постоянно играли в высокий прессинг, защитники не могли поднять головы, всё время на них оказывалось давление. Тем не менее за счёт катания и интеллекта в виде пасовой игры лучшие мастера обороны находили возможности для быстрого начала атаки.

У нас целый ряд клубов продолжает играть в финский хоккей. Но он, на мой взгляд, остался в прошлом, на границе веков. Даже на Турнире четырёх наций лучшие мастера Финляндии, попытавшись сыграть в свой хоккей, результата не добились, а их стиль выглядел немного устаревшим. Наверное, главный урок турнира в Бостоне и Монреале именно в этом — надо играть в атаку! — приводит слова Светлова Russia-Hockey.