«Пускай забьёт 1000 голов, было бы классно!» Каспарайтис — об Александре Овечкине

Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис прокомментировал погоню нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и рассказал о возможной реакции публики на рекорд российского игрока.

«Думаю, Саша побьёт рекорд, потому что осталось совсем чуть-чуть. Конечно, слежу за погоней Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Всё-таки это большое событие не только для российского хоккея, но и для мирового. Надеюсь, Александр побьёт рекорд в этом году.

Я считаю, что Саша – уже великий хоккеист! Просто великих хоккеистов много: всё зависит от стиля и амплуа. Овечкин однозначно один из самых лучших игроков за всю историю НХЛ. И вообще в истории мирового хоккея. Он умеет забивать голы. Уэйн Гретцки был прекрасным хоккеистом, тоже много забивал и отдавал.

Это два разных игрока, они играли в разные времена, застали разные поколения. Но у Саши неспроста прозвище Александр Великий. Желаю ему поскорее достичь рекорда, а также продолжать играть ещё два года как минимум. Пускай забьёт 1000 голов. Это было бы классно!» — цитирует Каспарайтиса «Советский спорт».