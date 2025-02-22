Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пускай забьёт 1000 голов, было бы классно!» Каспарайтис — об Александре Овечкине

«Пускай забьёт 1000 голов, было бы классно!» Каспарайтис — об Александре Овечкине
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис прокомментировал погоню нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и рассказал о возможной реакции публики на рекорд российского игрока.

«Думаю, Саша побьёт рекорд, потому что осталось совсем чуть-чуть. Конечно, слежу за погоней Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Всё-таки это большое событие не только для российского хоккея, но и для мирового. Надеюсь, Александр побьёт рекорд в этом году.

Я считаю, что Саша – уже великий хоккеист! Просто великих хоккеистов много: всё зависит от стиля и амплуа. Овечкин однозначно один из самых лучших игроков за всю историю НХЛ. И вообще в истории мирового хоккея. Он умеет забивать голы. Уэйн Гретцки был прекрасным хоккеистом, тоже много забивал и отдавал.

Это два разных игрока, они играли в разные времена, застали разные поколения. Но у Саши неспроста прозвище Александр Великий. Желаю ему поскорее достичь рекорда, а также продолжать играть ещё два года как минимум. Пускай забьёт 1000 голов. Это было бы классно!» — цитирует Каспарайтиса «Советский спорт».

Материалы по теме
«Возможен негатив — мол, русский игрок». Прошкин — о реакции публики на рекорд Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android