Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макс Комтуа: российские игроки заслуживают играть в турнирах с лучшими сборными

Макс Комтуа: российские игроки заслуживают играть в турнирах с лучшими сборными
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался за участие сборной России в международных турнирах.

«Российские игроки заслуживают играть в турнирах с лучшими сборными. Но я могу это сказать не только о российских хоккеистах. Есть много хороших игроков из Чехии, Германии, Швейцарии, Латвии и других стран. Все они тоже заслуживают играть на турнирах с участием лучших игроков. НХЛ решила проводить турнир только с участием четырёх сборных, но я думаю, что было бы интереснее, если бы больше команд и игроков смогли принять участие», — приводит слова Комтуа ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

Материалы по теме
Форвард «Металлурга» Силантьев: я бы выступил за сборную России и под нейтральным флагом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android