Макс Комтуа: российские игроки заслуживают играть в турнирах с лучшими сборными

Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался за участие сборной России в международных турнирах.

«Российские игроки заслуживают играть в турнирах с лучшими сборными. Но я могу это сказать не только о российских хоккеистах. Есть много хороших игроков из Чехии, Германии, Швейцарии, Латвии и других стран. Все они тоже заслуживают играть на турнирах с участием лучших игроков. НХЛ решила проводить турнир только с участием четырёх сборных, но я думаю, что было бы интереснее, если бы больше команд и игроков смогли принять участие», — приводит слова Комтуа ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.