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Каменский: «Спартак» играет в красивый атакующий хоккей, так старается играть вся НХЛ

Каменский: «Спартак» играет в красивый атакующий хоккей, так старается играть вся НХЛ
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о стиле игры московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак», как и любая другая команда, стремится к победе в Кубке Гагарина, но для этого нужно проводить большую работу. Было бы странно, если «Спартак» не ставил перед собой такую цель. У команды есть свой узнаваемый стиль. Принесёт он результат или нет, мы узнаем в конце сезона.

«Спартак» играет в красивый атакующий хоккей, в который старается играть весь мир. Так сейчас старается играть вся НХЛ. На этот хоккей идут зрители, они любят «Спартак». Всё из-за того, что атакующий хоккей – самый зрелищный», — приводит слова Каменского Metaratings.

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