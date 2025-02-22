Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Миннесоты» — о травме Капризова: думаем, он пропустит больше, чем ожидалось

Генменеджер «Миннесоты» — о травме Капризова: думаем, он пропустит больше, чем ожидалось
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что на восстановление российского нападающего клуба Кирилла Капризова после операции потребуется больше времени.

«Мы думаем, что он пропустит больше, чем ожидалось. Но не могу ответить, насколько много ещё он пропустит. Он восстанавливается, и посмотрим, как пойдёт процесс. Он проводил сезон на «Харт Трофи». Я бы тоже расстроился», — приводит слова Герина The Hockey News.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.

Материалы по теме
Стали известны детали восстановления Кирилла Капризова после операции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android