Генменеджер «Миннесоты» — о травме Капризова: думаем, он пропустит больше, чем ожидалось

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что на восстановление российского нападающего клуба Кирилла Капризова после операции потребуется больше времени.

«Мы думаем, что он пропустит больше, чем ожидалось. Но не могу ответить, насколько много ещё он пропустит. Он восстанавливается, и посмотрим, как пойдёт процесс. Он проводил сезон на «Харт Трофи». Я бы тоже расстроился», — приводит слова Герина The Hockey News.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.