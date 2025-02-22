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«Планка слишком высока». Фетисов — о том, смогут ли молодые игроки достичь уровня Овечкина

«Планка слишком высока». Фетисов — о том, смогут ли молодые игроки достичь уровня Овечкина
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о влиянии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на мировой хоккей.

«Является ли Овечкин лучшим хоккеистом в истории России или СССР? Сложно сравнивать разные поколения, это неблагодарная вещь. Александр — выдающийся хоккеист. Он хоккейный долгожитель, мегаталантливый человек, который добивается выдающихся достижений.

Сможет ли кто-то из игроков нового поколения достигнуть уровня Овечкина? Думаю, это произойдёт нескоро. Планка слишком высокая, чтобы даже к ней приблизиться», — приводит слова Фетисова Sport24.

В нынешнем сезоне в активе 39-летнего Овечкина 26 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.

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