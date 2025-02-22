Бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Максим Рыбин оценил решение СКА сыграть в военной форме в преддверии Дня защитника Отечества. Напомним, армейский клуб сыграет в специальной форме во встрече с «Куньлунем» сегодня, 22 февраля.

— Как считаете, правильно ли это решение в нынешнее непростое время?

— Почему нет? Это решение с точки зрения поддержки и маркетинга. Болельщики могут приобрести уникальные майки, кепки и хоккейную атрибутику. Я только поддерживаю.

— Важна ли игрокам форма, в которой они выходят на лёд?

— Не то что важна. Если у формы интересный дизайн, то почему бы не попробовать что-то новое. В своё время мы в поддержку борьбы с раком в розовом выходили в Тольятти. Это тоже было очень интересно. Ничего здесь не вижу, если особенно здесь правильная направленность, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».