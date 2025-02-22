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Жамнов — об НХЛ: если играешь на одном уровне с североамериканцем, выберут его, а не тебя

Жамнов — об НХЛ: если играешь на одном уровне с североамериканцем, выберут его, а не тебя
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал об отношении к российским игрокам в Национальной хоккейной лиге.

— Больше общались с русскими, чем с североамериканцами в команде?
— В «Виннипеге» нас селили с североамериканцами или европейцами, чтобы мы быстрее по-английски заговорили. Я жил с Селянне, Томасом Стином. В «Чикаго» тоже был с североамериканскими, из наших там был только Серёга Кривокрасов и Владислав Александрович Третьяк (тренером вратарей). Потом обменяли в команду Королёва, Карповцева, Николишина, Березина. Поэтому, в принципе, везде было три-четыре русских игрока, где я играл. Не могу сказать, что к нам относились хуже. Единственное: если ты будешь играть на таком же уровне, как североамериканец, то выберут его, а не тебя, — приводит слова Жамнова «ВсеПроСпорт».

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