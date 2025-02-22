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«Где Кучеров, Драйзайтль?» Тренер сборной Канады — об участниках Турнира четырёх наций

«Где Кучеров, Драйзайтль?» Тренер сборной Канады — об участниках Турнира четырёх наций
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Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о хоккеистах, которые не приняли участие в Турнире четырёх наций, упомянув российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.

«Этот турнир сделал для хоккея больше всего за последние десять лет. Хоккей находится в отличном положении.

Единственный момент по этому турниру – где Леон Драйзайтль? Или Никита Кучеров? Можно пройтись по списку парней, которых не было на турнире, но их можно увидеть на Матче звёзд НХЛ, потому что эти ребята – особенные таланты. Может быть, в дальнейшем каждый из парней сможет сыграть, и это было бы очень круто», — приводит слова Купера ESPN.

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