Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маклауд и Грант — в составе «Авангарда» на игру с «Амуром», хоккеисты пропустили месяцы

Маклауд и Грант — в составе «Авангарда» на игру с «Амуром», хоккеисты пропустили месяцы
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду хабаровский «Амур». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Игумнов (Якупов, Прохоркин) – 09:16 (5x5)    

В состав омского клуба вернулись нападающий Майкл Маклауд, который не играл с 20 января, и защитник Алекс Грант, который не выступал с 19 ноября 2024 года. Хоккеисты восстановились от травм. Отметим, что в составе нет канадского защитника Райана Меркли.

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» на данный момент провёл 57 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 68 очков.

Материалы по теме
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше: сейчас Ткачёв на первом этапе возвращения в команду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android