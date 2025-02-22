Маклауд и Грант — в составе «Авангарда» на игру с «Амуром», хоккеисты пропустили месяцы

Сегодня, 22 февраля, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду хабаровский «Амур». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск.

В состав омского клуба вернулись нападающий Майкл Маклауд, который не играл с 20 января, и защитник Алекс Грант, который не выступал с 19 ноября 2024 года. Хоккеисты восстановились от травм. Отметим, что в составе нет канадского защитника Райана Меркли.

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» на данный момент провёл 57 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 68 очков.