Сушинский: не нужно ждать, когда Овечкин побьёт рекорд, он уже величайший в истории

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о погоне нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Александр в шикарной форме, поэтому шансы обойти Гретцки уже в этом сезоне довольно ощутимые. Это будет колоссальное событие для российского хоккея и НХЛ, в этом нет сомнений. Это будет обновлённый мировой рекорд, который, уверен, нескоро перебьют. Подчеркну, не нужно ждать момента, когда Овечкин добьётся поставленной цели, он уже является величайшим хоккеистом в истории.

Помню Овечкина совсем молодым, когда ему было ещё лет 18. Это был чемпионат мира 2004 года, который в Чехии проходил. Саша играл в одном звене со мной и Александром Прокопьевым. Уже тогда были задатки видны, несмотря на столь юный возраст. Это, кстати, был его первый чемпионат мира в карьере. Начинал со мной вместе, до сих пор играет. Молодец! Уже тогда было понятно, что он очень перспективный парень и сможет заиграть на высоком уровне. Потенциал изначально был. Александр ежедневной работой, желанием играть в хоккей и своими эмоциями прорубил себе путь к вершине, к славе. Он играет не только мастерством, куда важнее, что он играет сердцем. Это в спорте очень важно!» — цитирует Сушинского «Советский спорт».