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«Это пугает. Хочется стабильности». Защитник московского «Динамо» — о перепадах команды

«Это пугает. Хочется стабильности». Защитник московского «Динамо» — о перепадах команды
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Защитник «Динамо» Артём Сергеев после поражения от минских одноклубников (0:5) высказался о нестабильной игре московского клуба.

— Наверное, это была наша худшая игра в сезоне. Что не получилось? Ответ элементарный. Все нейтральные шайбы были за ними, поэтому такой результат. Не видел статистику по броскам, но думаю, что и там тоже всё нехорошо.

В предыдущем матче с «Сочи» понятно, что мы наошибались, но по игре и по движению мы выглядели намного лучше, чем в этот раз. В игре с Минском, мягко говоря, всё вышло не очень.

— Насколько пугают такие взлёты и падения всего за месяц до старта плей-офф? На прошлой неделе всё было отлично, на этой всё ужасно.
— Это пугает. Нам хочется стабильности. Когда теряется победная нить, нужно сразу реабилитироваться и на неё возвращаться. Мы же после «Спартака» и «Сочи» не смогли это сделать. На предстоящем выезде нам надо быть голодными, забирать все нейтральные шайбы, держать её и атаковать, а не обороняться, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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