Нападающий системы «Спартака» установил рекорд ВХЛ по длине результативной серии

Белорусский нападающий Егор Чезганов, выступающий за «Химик» из Воскресенска, установил новый рекорд Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги по числу матчей подряд с набранными очками.

Чезганов отдал две голевые передачи в домашнем матче с клубом «Рязань-ВДВ» и продлил результативную серию до 15 игр. По этому показателю он опередил нападающего тюменского «Рубина» Дениса Давыдова, который в сезоне-2023/2024 установил рекорд лиги, отметившись набранными очками в 14 встречах кряду.

Всего в нынешнем сезоне ВХЛ 22-летний Чезганов провёл 42 встречи, в которых забросил 28 шайб и отдал 14 результативных передач.