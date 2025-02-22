Нападающий системы «Спартака» установил рекорд ВХЛ по длине результативной серии
Поделиться
Белорусский нападающий Егор Чезганов, выступающий за «Химик» из Воскресенска, установил новый рекорд Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги по числу матчей подряд с набранными очками.
Чезганов отдал две голевые передачи в домашнем матче с клубом «Рязань-ВДВ» и продлил результативную серию до 15 игр. По этому показателю он опередил нападающего тюменского «Рубина» Дениса Давыдова, который в сезоне-2023/2024 установил рекорд лиги, отметившись набранными очками в 14 встречах кряду.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
5 : 2
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Усманов (Ткаченко) – 13:02 (5x5) 2:0 Пивчулин (Рябов) – 13:38 (5x5) 2:1 Яневский (Валицкий) – 20:19 (5x4) 3:1 Рябов (Кровяков, Чезганов) – 32:03 (5x4) 3:2 Подзиньш (Морозов, Фищенко) – 36:14 (5x5) 4:2 Усманов (Пивчулин, Костенко) – 38:28 (5x5) 5:2 Костенко (Усманов, Чезганов) – 39:02 (5x3)
Всего в нынешнем сезоне ВХЛ 22-летний Чезганов провёл 42 встречи, в которых забросил 28 шайб и отдал 14 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
15:46
-
15:21
-
15:00
-
14:48
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:26
-
13:10
-
12:46
-
12:26
-
12:03
-
11:44
-
11:25
-
11:06
-
10:43
-
10:26
-
10:09
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:50
-
08:40
-
08:27
-
08:09
-
06:25
-
04:35
-
04:26
-
00:07
-
00:00
- 21 февраля 2025
-
23:55
-
23:45