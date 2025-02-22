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Нападающий системы «Спартака» установил рекорд ВХЛ по длине результативной серии

Нападающий системы «Спартака» установил рекорд ВХЛ по длине результативной серии
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Белорусский нападающий Егор Чезганов, выступающий за «Химик» из Воскресенска, установил новый рекорд Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги по числу матчей подряд с набранными очками.

Чезганов отдал две голевые передачи в домашнем матче с клубом «Рязань-ВДВ» и продлил результативную серию до 15 игр. По этому показателю он опередил нападающего тюменского «Рубина» Дениса Давыдова, который в сезоне-2023/2024 установил рекорд лиги, отметившись набранными очками в 14 встречах кряду.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
5 : 2
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Усманов (Ткаченко) – 13:02 (5x5)     2:0 Пивчулин (Рябов) – 13:38 (5x5)     2:1 Яневский (Валицкий) – 20:19 (5x4)     3:1 Рябов (Кровяков, Чезганов) – 32:03 (5x4)     3:2 Подзиньш (Морозов, Фищенко) – 36:14 (5x5)     4:2 Усманов (Пивчулин, Костенко) – 38:28 (5x5)     5:2 Костенко (Усманов, Чезганов) – 39:02 (5x3)    

Всего в нынешнем сезоне ВХЛ 22-летний Чезганов провёл 42 встречи, в которых забросил 28 шайб и отдал 14 результативных передач.

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