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Авангард — Амур, результат матча 22 февраля 2025, счёт 2:1, КХЛ 2024-2025

«Авангард» обыграл «Амур» дома и одержал шестую победу подряд
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Авангард» принимал «Амур» из Хабаровска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Для «Авангарда» это шестая победа подряд в чемпионате.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Игумнов (Якупов, Прохоркин) – 09:16 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 34:59 (5x5)     2:1 Барулин (Талалуев, Броссо) – 59:59 (6x5)    

Счёт в матче открыл Иван Игумнов с передач Наиля Якупова и Николая Прохоркина на 10-й минуте встречи. На 35-й минуте Якупов сам забросил вторую шайбу хозяев с передач Семёна Чистякова и Майкла Маклауда. На последних секундах третьего периода Владислав Барулин забросил единственную шайбу с экстра-полевым игроком в составе гостей.

«Авангард» набрал 70 очков и занимает в Восточной конференции шестое место. У хабаровского «Амура» в той же конференции 33 очка, это 11-е место.

Омский клуб ранее в этом сезоне выиграл два матча из трёх у хабаровчан (2:3 Б, 2:1, 7:1).

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