«Авангард» обыграл «Амур» дома и одержал шестую победу подряд

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Авангард» принимал «Амур» из Хабаровска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Для «Авангарда» это шестая победа подряд в чемпионате.
Счёт в матче открыл Иван Игумнов с передач Наиля Якупова и Николая Прохоркина на 10-й минуте встречи. На 35-й минуте Якупов сам забросил вторую шайбу хозяев с передач Семёна Чистякова и Майкла Маклауда. На последних секундах третьего периода Владислав Барулин забросил единственную шайбу с экстра-полевым игроком в составе гостей.
«Авангард» набрал 70 очков и занимает в Восточной конференции шестое место. У хабаровского «Амура» в той же конференции 33 очка, это 11-е место.
Омский клуб ранее в этом сезоне выиграл два матча из трёх у хабаровчан (2:3 Б, 2:1, 7:1).
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