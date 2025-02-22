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Форвард «Авангарда» Якупов в матче с «Амуром» забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ

Форвард «Авангарда» Якупов в матче с «Амуром» забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Авангард» принимал «Амур» из Хабаровска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Игумнов (Якупов, Прохоркин) – 09:16 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 34:59 (5x5)     2:1 Барулин (Талалуев, Броссо) – 59:59 (6x5)    

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов забросил шайбу во втором периоде матча, забив 100-й гол в КХЛ в 344 матчах в лиге. В первом периоде Якупов отметился голевой передачей, сделав пас Ивану Игумнову и таким образом набрав 2 (1+1) очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Якупов отметился 22 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. Начало сезона нападающий провёл в китайском «Куньлуне».

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