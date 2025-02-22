Форвард «Авангарда» Якупов в матче с «Амуром» забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ
Поделиться
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Авангард» принимал «Амур» из Хабаровска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Игумнов (Якупов, Прохоркин) – 09:16 (5x5) 2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 34:59 (5x5) 2:1 Барулин (Талалуев, Броссо) – 59:59 (6x5)
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов забросил шайбу во втором периоде матча, забив 100-й гол в КХЛ в 344 матчах в лиге. В первом периоде Якупов отметился голевой передачей, сделав пас Ивану Игумнову и таким образом набрав 2 (1+1) очка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне Якупов отметился 22 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. Начало сезона нападающий провёл в китайском «Куньлуне».
Материалы по теме
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
17:36
-
17:21
-
17:07
-
16:51
-
16:21
-
15:46
-
15:21
-
15:00
-
14:48
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:26
-
13:10
-
12:46
-
12:26
-
12:03
-
11:44
-
11:25
-
11:06
-
10:43
-
10:26
-
10:09
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:50
-
08:40
-
08:27
-
08:09
-
06:25
-
04:35