«Северсталь» разгромила «Автомобилист» в гостях и прервала победную серию екатеринбуржцев

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал «Северсталь» из Череповца. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.
На 29-й минуте Данил Аймурзин открыл счёт в матче с передач Егора Смирнова и Владимира Грудинина. На 40-й минуте Руслан Абросимов забросил вторую шайбу гостей с передач Адама Лишки и Андрея Чуркина. На 42-й минуте Михаил Ильин с передачи Данила Аймурзина укрепил преимущество своей команды. В концовке третьего периода Руслан Абросимов забросил четвёртую шайбу в матче в пустые ворота.
«Автомобилист» набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее екатеринбуржцы одержали три победы подряд. У «Северстали» 73 очка, команда находится на третьем месте в Западной конференции.
- 22 февраля 2025
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