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Автомобилист — Северсталь, результат матча 22 февраля 2025, счёт 0:4, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» разгромила «Автомобилист» в гостях и прервала победную серию екатеринбуржцев
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал «Северсталь» из Череповца. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Смирнов, Грудинин) – 28:17 (5x5)     0:2 Абросимов (Лишка, Чуркин) – 39:59 (5x5)     0:3 Ильин (Аймурзин) – 41:08 (5x5)     0:4 Абросимов – 59:57 (en)    

На 29-й минуте Данил Аймурзин открыл счёт в матче с передач Егора Смирнова и Владимира Грудинина. На 40-й минуте Руслан Абросимов забросил вторую шайбу гостей с передач Адама Лишки и Андрея Чуркина. На 42-й минуте Михаил Ильин с передачи Данила Аймурзина укрепил преимущество своей команды. В концовке третьего периода Руслан Абросимов забросил четвёртую шайбу в матче в пустые ворота.

«Автомобилист» набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее екатеринбуржцы одержали три победы подряд. У «Северстали» 73 очка, команда находится на третьем месте в Западной конференции.

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