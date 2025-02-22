Костючёнок: игроки «Амура» иногда с пенальти на угловой переводят. Хотят сыграть красиво

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2) в гостях.
«Игра интересная, с обилием голевых моментов. Плохо вошли в матч, проспали даже, потом потихонечку раскачались, и третий период понравился. Раньше нужно было такой навал сделать, мусорный гол забить, закрыть вратаря. Хотели всё с дальних бросков, немного времени не хватило.
Слабая реализация идёт с тренировочного процесса, скорее всего. Нужно больше отрабатывать нацеленность на ворота, хотим достучаться до ребят. Иногда они это слышат, иногда – хотят сыграть в красивый хоккей, где-то лишний раз с пенальти на угловой переводят. Бережнее нужно относиться к моментам», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 22 февраля 2025
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