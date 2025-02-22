Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера «Амура»: то, что Гальченюк выбыл после Матча звёзд КХЛ — совпадение

И. о. главного тренера «Амура»: то, что Гальченюк выбыл после Матча звёзд КХЛ — совпадение
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок назвал совпадением то, что нападающий хабаровского клуба Алекс Гальченюк выбыл после Матча звёзд КХЛ.

— Лидер «Амура» Алекс Гальченюк не играет из-за травмы именно после участия в Матче звёзд КХЛ. С ним что-то произошло в Новосибирске?
— То, что Гальченюк выбыл после Матча звёзд – это совпадение. Микротравма у него, хотим, чтобы он полностью выздоровел, избежал рецидива, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл за хабаровский клуб 53 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 17 результативных передач.

Материалы по теме
Официально
«Амур» объявил о продлении контракта с Гальченюком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android