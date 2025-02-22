И. о. главного тренера «Амура»: то, что Гальченюк выбыл после Матча звёзд КХЛ — совпадение

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок назвал совпадением то, что нападающий хабаровского клуба Алекс Гальченюк выбыл после Матча звёзд КХЛ.

— Лидер «Амура» Алекс Гальченюк не играет из-за травмы именно после участия в Матче звёзд КХЛ. С ним что-то произошло в Новосибирске?

— То, что Гальченюк выбыл после Матча звёзд – это совпадение. Микротравма у него, хотим, чтобы он полностью выздоровел, избежал рецидива, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл за хабаровский клуб 53 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 17 результативных передач.