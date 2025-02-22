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«Голова не в хоккее была». Тренер «Амура» — о расторжении контракта с форвардом Шевченко

«Голова не в хоккее была». Тренер «Амура» — о расторжении контракта с форвардом Шевченко
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок рассказал о причинах расторжения контракта с нападающим Дмитрием Шевченко. Напомним, 17 февраля «Амур» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом.

— Почему расторгли контракт с Дмитрием Шевченко именно в этот момент сезона, уже после дедлайна?
— Это вопрос к генменеджеру уже. Но Дмитрий немного не справился с грузом ответственности. Прошлый сезон у него хороший получился, а в этом голова где-то не в хоккее была, какие-то семейные бытовые проблемы были. Мы поговорили и решили расстаться вот так, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Нападающий пополнил состав «Амура» летом 2023 года. В минувшем сезоне стал третьим бомбардиром команды. В нынешнем чемпионате нападающий провёл 29 игр, в которых набрал 5 (1+4) очков при отрицательном показателе полезности «-8».

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