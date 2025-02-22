Главный тренер «Северстали» прокомментировал сухую победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал сухую победу над «Автомобилистом» (4:0) в гостях.

— Сегодняшний матч был равным, в этой игре было соперничество двух вратарей, где мы были удачливее.

— Как оцените игру Смирнова?

— Неплохо играл, у нас Пилипенко приболел, мы были вынуждены сделать эту замену.

— Надолго ли выбыл Пилипенко?

— Неизвестно, он только сегодня заболел. Обычная простуда, ждём со дня на день.

— Кручинин сегодня много черновой работы проделал, как оцените его игру?

— Он здорово играет, делает черновую работу, в созидании хорош. Мы довольны его приобретением, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.