Главный тренер «Северстали» прокомментировал сухую победу над «Автомобилистом»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал сухую победу над «Автомобилистом» (4:0) в гостях.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Смирнов, Грудинин) – 28:17 (5x5) 0:2 Абросимов (Лишка, Чуркин) – 39:59 (5x5) 0:3 Ильин (Аймурзин) – 41:08 (5x5) 0:4 Абросимов – 59:57 (en)
— Сегодняшний матч был равным, в этой игре было соперничество двух вратарей, где мы были удачливее.
— Как оцените игру Смирнова?
— Неплохо играл, у нас Пилипенко приболел, мы были вынуждены сделать эту замену.
— Надолго ли выбыл Пилипенко?
— Неизвестно, он только сегодня заболел. Обычная простуда, ждём со дня на день.
— Кручинин сегодня много черновой работы проделал, как оцените его игру?
— Он здорово играет, делает черновую работу, в созидании хорош. Мы довольны его приобретением, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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