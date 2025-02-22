Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Счёт должен быть 2:0, обидно за Бердина». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Амуром»

«Счёт должен быть 2:0, обидно за Бердина». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Амуром»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Амуром» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Игумнов (Якупов, Прохоркин) – 09:16 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 34:59 (5x5)     2:1 Барулин (Талалуев, Броссо) – 59:59 (6x5)    

«У нас были хорошие моменты, но не лучший наш матч в плане того, как мы распоряжались шайбой. Нужно отдать должное противнику, это очень трудолюбивый коллектив, и наши ребята были предупреждены об этом. Как только дашь слабину – «Амур» накажет. В целом это и произошло в концовке матча. Счёт должен быть 2:0 в нашу пользу, особенно обидно за Бердина, который наработал на сухой матч», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, на последних секундах третьего периода Владислав Барулин забросил единственную шайбу «Амура» с экстра-полевым игроком в составе.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» обыграл «Амур» дома и одержал шестую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android