«Счёт должен быть 2:0, обидно за Бердина». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Амуром»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Амуром» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«У нас были хорошие моменты, но не лучший наш матч в плане того, как мы распоряжались шайбой. Нужно отдать должное противнику, это очень трудолюбивый коллектив, и наши ребята были предупреждены об этом. Как только дашь слабину – «Амур» накажет. В целом это и произошло в концовке матча. Счёт должен быть 2:0 в нашу пользу, особенно обидно за Бердина, который наработал на сухой матч», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, на последних секундах третьего периода Владислав Барулин забросил единственную шайбу «Амура» с экстра-полевым игроком в составе.