Ги Буше — об игре «Авангарда» в концовке матча: не хотелось бы видеть такое в дальнейшем
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал игру своей команды в концовке матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Игумнов (Якупов, Прохоркин) – 09:16 (5x5) 2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 34:59 (5x5) 2:1 Барулин (Талалуев, Броссо) – 59:59 (6x5)
«Где-то мы старались забросить в пустые ворота из своей зоны, не лучшим образом распоряжались шайбой. Нужно было вывести, выкатиться, поддержать друг друга. Мы же видели что-то нетипичное в нашем исполнении, не хотелось бы видеть такое в дальнейшем», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» пропустил единственный гол на последних секундах третьего периода. Владислав Барулин забросил шайбу с экстра-полевым игроком в составе «Амура».
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