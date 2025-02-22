Ги Буше — об игре «Авангарда» в концовке матча: не хотелось бы видеть такое в дальнейшем

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал игру своей команды в концовке матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (2:1).

«Где-то мы старались забросить в пустые ворота из своей зоны, не лучшим образом распоряжались шайбой. Нужно было вывести, выкатиться, поддержать друг друга. Мы же видели что-то нетипичное в нашем исполнении, не хотелось бы видеть такое в дальнейшем», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» пропустил единственный гол на последних секундах третьего периода. Владислав Барулин забросил шайбу с экстра-полевым игроком в составе «Амура».