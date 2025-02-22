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Ги Буше: голова, мозг, руки Ткачёва — всё в порядке. Но никаких прогнозов о возвращении

Ги Буше: голова, мозг, руки Ткачёва — всё в порядке. Но никаких прогнозов о возвращении
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился своими впечатлениями от первой тренировки нападающего омского клуба Владимира Ткачёва с командой.

— Какие у вас впечатления от первой тренировки Ткачёва с командой? И есть ли прогнозы о его возвращении в состав?
— Никаких прогнозов дать не можем и не будем этим заниматься. Будем смотреть, как пойдёт процесс восстановления. Его голова, мозг, руки – всё в порядке, но сейчас ему нужно восстановить игровую форму, чувство времени и прочие компоненты. Самое же главное, что нам необходимо – это одобрение врачей. В этой ситуации решает не Ткачёв, не мы, а специалисты. Тут тонкая грань, где нельзя ошибиться, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Ткачёв в нынешнее межсезонье получил травму во время тренировки и до сих пор ещё не играл. В минувшем сезоне 29-летний хоккеист набрал 75 очков в 58 матчах. Он забросил 20 шайб и сделал 55 голевых передач. Ранее «Авангард» и Ткачёв продлили контракт до конца сезона-2029/2030.

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