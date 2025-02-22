Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал крупное поражение от «Северстали»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Северсталью». Команда из Екатеринбурга потерпела крупное поражение со счётом 0:4.

— Знали, что «Северсталь» быстрая команда, много молодых парней. Первый период был равным, во втором соперник наказал за наши ошибки, не вышли из зоны. Были контратаки, которые не реализовали, но недоработали секунду во втором периоде. В третьем периоде соперник не дал нам шанса забить гол, здорово команда прессинговала, мы тяжело выходили, не хватало злости в завершении.

— Чего не хватило для голов?

— Вы видели моменты и «2 в 1», и «1 в 0», вратарь соперника переиграл, да Коста в штангу попал. При счёте 0:1 забей те моменты, после забитых голов больше сил, эмоций у команды.

— Полностью заменили четвёртое звено после прошлой игры. Хотели добавить скорости?

— Да, вы правильно говорите, это мобильные ребята, мы так и планировали. Моменты были у них забить, мне не понравились две смены с их стороны, где мы у себя в зоне играли, были долгие смены с их стороны.

— Удавалось ли ответить на прессинг «Северстали»?

— В первом периоде неплохо прессинговали, хорошие моменты. Во втором периоде не было трафика перед вратарём, когда были броски от защитников.

— Показалось, что команда уступала сопернику в физике…

— В третьем периоде не понравилось, что соперник не дал ничего сделать. Был тяжёлый выезд, после Дальнего Востока есть небольшая акклиматизация. Надо реализовывать моменты, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.