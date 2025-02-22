«Здорово, что я вписался в стиль «Авангарда». Канадец Грант — о первом матче за три месяца

Защитник «Авангарда» Алекс Грант после победы над «Амуром» (2:1) поделился своими эмоциями от первого матча за три месяца.

«Побеждать всегда приятно, но всегда есть аспекты, которые стоит улучшить. Действовали неплохо сегодня, но обидно было пропускать на последней секунде, а особенно обидно за голкипера Бердина, который заслуживал сухой матч.

Эмоции от возвращения в состав невероятные! Игру со стороны смотреть было тяжело, но я был рад видеть, что команда добивается успеха, идёт вперёд. С нетерпением ждал, когда смогу вернуться на лёд. Сейчас мы играем очень грамотно и структурированно, по системе. Броски – важная составляющая моей игры. Здорово, что «Авангард» проповедует такой стиль, когда все должны доводить шайбу до ворот как можно чаще, и я здорово в него вписался», — сказал Грант в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, Алекс Грант пропустил три месяца из-за травмы и не выступал с 19 ноября 2024 года.