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«Здорово, что я вписался в стиль «Авангарда». Канадец Грант — о первом матче за три месяца

«Здорово, что я вписался в стиль «Авангарда». Канадец Грант — о первом матче за три месяца
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Защитник «Авангарда» Алекс Грант после победы над «Амуром» (2:1) поделился своими эмоциями от первого матча за три месяца.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Игумнов (Якупов, Прохоркин) – 09:16 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 34:59 (5x5)     2:1 Барулин (Талалуев, Броссо) – 59:59 (6x5)    

«Побеждать всегда приятно, но всегда есть аспекты, которые стоит улучшить. Действовали неплохо сегодня, но обидно было пропускать на последней секунде, а особенно обидно за голкипера Бердина, который заслуживал сухой матч.

Эмоции от возвращения в состав невероятные! Игру со стороны смотреть было тяжело, но я был рад видеть, что команда добивается успеха, идёт вперёд. С нетерпением ждал, когда смогу вернуться на лёд. Сейчас мы играем очень грамотно и структурированно, по системе. Броски – важная составляющая моей игры. Здорово, что «Авангард» проповедует такой стиль, когда все должны доводить шайбу до ворот как можно чаще, и я здорово в него вписался», — сказал Грант в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, Алекс Грант пропустил три месяца из-за травмы и не выступал с 19 ноября 2024 года.

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