Болельщики СКА свистом встретили пятый гол «Куньлуня» в ворота санкт-петербургской команды

В эти минуты на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Куньлунь Ред Стар». Идёт третий период, счёт во встрече 5:2 в пользу гостей.

На 34-й минуте Кайл Ро с передач Цзян Фу и Адама Кленденинга забросил пятую шайбу в ворота СКА. Болельщики санкт-петербургской команды встретили этот гол свистом.

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В текущем сезоне «Куньлунь Ред Стар» уже одерживал победу над армейцами в двух очных встречах из трёх (5:4, 0:8, 2:1 ОТ).