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Локомотив — Сибирь, результат матча 22 февраля 2025, счёт 2:1 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» одержал домашнюю победу над «Сибирью» в овертайме
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Локомотив» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Морозов) – 17:32 (5x5)     1:1 Фрейз (Бут, Сергеев) – 31:50 (5x5)     2:1 Сурин (Никулин) – 62:23 (3x3)    

На 18-й минуте нападающий «Сибири» Энди Андреофф открыл счёт в матче с передач Тейлора Бека и Ильи Морозова. На 32-й минуте Байрон Фрейз с передач Даниила Бута и Андрея Сергеева сравнял счёт. Игра была переведена в овертайм. Победной шайбой отметился Егор Сурин с передачи Степана Никулина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» набрал 87 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сибири» 58 очков, команда находится на восьмом месте в турнирной таблице Востока.

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