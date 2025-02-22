«Локомотив» одержал домашнюю победу над «Сибирью» в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Локомотив» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.
На 18-й минуте нападающий «Сибири» Энди Андреофф открыл счёт в матче с передач Тейлора Бека и Ильи Морозова. На 32-й минуте Байрон Фрейз с передач Даниила Бута и Андрея Сергеева сравнял счёт. Игра была переведена в овертайм. Победной шайбой отметился Егор Сурин с передачи Степана Никулина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Локомотив» набрал 87 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сибири» 58 очков, команда находится на восьмом месте в турнирной таблице Востока.
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