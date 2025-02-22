СКА дома проиграл «Куньлуню» в матче с 10 голами

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Сергей Андронов, Валентин Зыков, Михаил Григоренко и Матвей Короткий. За «Куньлунь» голами отметились Ярослав Лихачёв, Люк Локхарт, Иэн Маккошен, Ян Дрозг, Кайл Ро и Тайлер Граовац.

СКА занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга набрала 71 очко в 58 играх. «Куньлунь Ред Стар» находится на девятом месте с 55 очками.