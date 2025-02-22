СКА дома проиграл «Куньлуню» в матче с 10 голами
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Педан, Демидов) – 16:14 (5x5) 1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5) 1:2 Локхарт – 27:51 (4x5) 2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3) 2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5) 2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5) 2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5) 3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4) 4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5) 4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Сергей Андронов, Валентин Зыков, Михаил Григоренко и Матвей Короткий. За «Куньлунь» голами отметились Ярослав Лихачёв, Люк Локхарт, Иэн Маккошен, Ян Дрозг, Кайл Ро и Тайлер Граовац.
СКА занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга набрала 71 очко в 58 играх. «Куньлунь Ред Стар» находится на девятом месте с 55 очками.
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