«Питтсбург» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 22 февраля, в Питтсбурге на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Питтсбург» с 55 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона и 14-ю в Восточной конференции. «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 79 очками.

В этом матче в очередной раз встретятся два российских нападающих — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и вице-капитан «Питтсбурга» Евгений Малкин.