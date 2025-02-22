«Питтсбург» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 22 февраля, в Питтсбурге на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Питтсбург» с 55 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона и 14-ю в Восточной конференции. «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 79 очками.
В этом матче в очередной раз встретятся два российских нападающих — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и вице-капитан «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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